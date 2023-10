Gemeinsamer Tourismusverband Mölltaler Gemeinden ko­operieren künftig im Tourismus Oberkärnten - In Lurnfeld, Mühldorf, Reißeck, Obervellach, Mallnitz, Flattach und Stall im Mölltal werden die örtlichen Tourismusaufgaben ab 1. Jänner 2023 durch einen gemeinsamen Tourismusverband (TVB) wahrgenommen. Eine entsprechende Verordnung wurde am Dienstag, dem 20. Dezember 2022, in der Landesregierung beschlossen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (223 Wörter) #GOODNews © Pexels

„In Oberkärnten entsteht damit ein landesweites Leitprojekt für touristische Kooperation und der größte TVB von Kärnten. Ich freue mich über diesen positiven Schritt für das gesamte Mölltal. Die Betriebe und Gäste vor Ort werden davon profitieren“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Die Zusammenarbeit bündelt finanzielle und personelle Mittel und ermöglicht größere, gemeindeübergreifende Projekte, bringt eine Effizienzsteigerung im Bereich der touristischen Infrastruktur durch die Nutzung von Synergien und eine gemeinsame Stimme in der Tourismusregion Nationalpark Hohe Tauern, wie der Tourismuslandesrat erklärt.

140.000 Euro als Startförderung

„Insgesamt fließen damit 140.000 Euro zusätzlich in den Tourismus ins Mölltal“, so Schuschnig. Seitens des Landes wird die Gründung von gemeindeübergreifenden Tourismusverbänden mit 20.000 Euro je teilnehmender Gemeinde als Startförderung unterstützt. Im Vorfeld der Verordnung wurde der Zusammenschluss in den Vollversammlungen der bereits bestehenden Tourismusverbände Obervellach-Reißeck, Mallnitz und Stall im Mölltal beschlossen. In den Gemeinden Mühldorf, Lurnfeld und Flattach wurden entsprechende Abstimmungen unter den Unternehmern durchgeführt. „Die Wirtschaft hat sich in allen Gemeinden mit deutlicher Mehrheit für das Projekt ausgesprochen. Mit dem TVB übernehmen die Unternehmer selbst mit den Bürgermeistern die Planung und Organisation des Tourismus vor Ort“, freut sich Schuschnig. Noch im Dezember wird der Vorstand des neuen TVB Mölltal gewählt.