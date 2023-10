Bildung Steirische Berufs­schüler lernen künftig mit Virtual Reality Steiermark - Ein gemeinsames Forschungsprojekt von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer wird künftig an zwei steirischen Berufsschulen weiter genutzt. Damit lernen angehende Elektrotechnikerinnen und Elektrotechniker künftig Sicherheitsregeln im gesicherten Umfeld einer virtuellen Realität. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) Josef Pesserl und Josef Herk freuen sich mit Gernot Grinschgl und Martin Hauszer über die Fortführung des Forschungsprojekts „DigiLernSicher“. © Robert Frankl

Im Rahmen des Forschungsprojektes “DigiLernSicher” wurde von Arbeiterkammer Steiermark und Wirtschaftskammer Steiermark ein Lernprogramm entwickelt, welches von einem Sicherheitsgedanken lebt. In einer virtuellen Welt müssen Lehrlinge, ausgestattet mit einer VR-Brille, in einer Wohnung Aufgaben erfüllen und dabei die Sicherheitsregeln im Umgang mit Strom beachten. Getestet wurde das Programm in einem Feldversuch an der Berufsschule Voitsberg und die Schüler waren begeistert. De beiden Berufsschulen in Voitsberg und Eibiswald wollen dieses innovative Projekt fortführen.

Sicherheitsregeln und Verhaltungsweisen

Künftig werden Schüler beider Berufsschulen das Thema Elektrosicherheit auch mit VR-Brillen praktisch erlernen. Dabei geht es vor allem um das Einstudieren sicherer Verhaltensweisen und das Einhalten von Sicherheitsregeln. Im Rahmen der Projektübergabe an die beiden Berufsschuldirektoren, zeigten sich Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl und Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk überzeugt: “Gerade bei Sicherheitsthemen ist Virtual Reality eine ideale und sichere Lernumgebung.”

"Den richtigen Umgang mit Strom in einer sicheren Umgebung zu lernen, ist im Sinne des Arbeitnehmerschutzes besonders wichtig. Es freut uns, dass wir hier einen wichtigen Beitrag leisten und einen Technologietransfer durchführen konnten" Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl

Projekt für den Lehrberuf

“Mit diesem Einsatz von modernen Technologien machen wir gemeinsam den Lehrberuf attraktiver. Daher ist es für uns Sozialpartner besonders erfreulich, dass unser Projekt so großen Anklang findet”, erklärt Herk. “DigiLernSicher” ist ein Forschungsprojekt der Wirtschaftskammer Steiermark, das im Rahmen des “Projektfonds Arbeit 4.0” von der Arbeiterkammer finanziert wurde.