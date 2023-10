Wie cool ist das denn? 24-Stunden-Pizzeria er­öffnet in Völkermarkt Völkermarkt - Pizza rund um die Uhr: Das Wachstum des österreichischen Start-ups "BistroBox" hat immens beschleunigt, nun soll eine 24h-Pizzeria in Völkermarkt eröffnen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) #GOODNews © BistroBox

Wie cool ist das denn? Am kommenden Freitag, dem 23. Dezember 2022, eröffnet an der Packer Straße in Völkermarkt eine 24h-Pizzeria! Dahinter steckt das österreichische Start-up BistroBox.

© BistroBox

Und so funktionierts

Sämtliche BistroBoxen, die für ihre – vorwiegend jungen – Kunden sieben Tage in der Woche rund um die Uhr geöffnet haben, werden von den jeweiligen Standortbetreibern täglich frisch bestückt. Ansonsten kommt die 24h-Pizzeria gänzlich ohne Personal aus. Die Kunden können sich über Touch-Displays in nur zwei Minuten selbst eine Steinofenpizza backen. Österreichweit werden im Schnitt monatlich rund 35.000 Pizzen von Kunden bei BistroBox selbst gebacken.

Schöne Bescherung

Zur Eröffnung wartet das neue Franchiseunternehmen in Völkermarkt übrigens mit einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk auf, denn die ersten 100 Pizzen sind gratis. Also nichts wie hin!