Vorsitzende bestätigt

Tourismus­verband Finken­stein wählte neuen Vorstand

Finkenstein am Faaker See - Im Rahmen der Vollversammlung des Tourismusverbandes Finkenstein am Faaker See wurden Michaela Tiefenbacher und ihr Team im Vorstand bestätigt.

