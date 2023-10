Vandalismus Hass gegen die Skater in Graz? Curb wurde beklebt Graz - Nach der erneuten Skate-Erlaubnis am Kaiser-Josef-Platz agieren Skate-Gegner mit Vandalismus dagegen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) © gräb.at

Zu bestimmten Zeiten, von 14 bis 21 Uhr, ist das Skaten auf der Kaiser-Josef-Platz in Graz erlaubt. Dies hat die Grazer Stadtpolitik Anfang Dezember, wie schon in einem vorherigen Artikel berichtet, entschieden. (siehe hier)

Hass gegen die Skater

Am Montag, den 20. Dezember 2022, wurde wieder von den ersten Skate-Verabscheuer Vandalismus gegen den Skate-Betrieb ausgeübt. Die Täter sind bis heute unbekannt. “Auffällig oft passieren solche Attacken am Lendplatz”, wie der Grazer Rollbrett Ästheten Bund in ihrem Block berichten.

Beschädigungen am Skate-Platz

“Der Täter hätte ein Tisch vom Bauernmarkt am Platz der Skater auf das Curb geklebt.” Das Curb steht den Skateboardern zum Tricks machen zur Verfügung. “Auch wurde Polyurethan-Schaum auf der Skate-Fläche verteilt”, berichtet der Grazer Rollbrett Ästheten Bund.

Nicht das erste Mal

Ereignisse wie dieses kommen nicht selten vor. Auch erwähnt der Grazer Rollbrett Ästheten Bund, dass vor wenigen Monaten die Skate-Rampe mit einer öligen Substanz beschüttet worden war, und vor drei Jahren die Curbs gezielt zerschlagen wurden.

Zur Anzeige gebracht

Die Sachbeschädigung wurde zur Anzeige gebracht. Seit einem Gerichtsurteil im Sommer sollten laut der Grazer Rollbrett Ästheten Bund die verbalen Beschimpfungen und Drohungen gegen Skater abgenommen haben.