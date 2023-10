6-Gänge-Menü und Starsaxophonistin Sax and More: Gala Night 2023 im Restaurant Milo Villach - Das Restaurant Milo bietet seinen Gästen auch heuer wieder eine Silvestergala mit exklusivem 6-Gänge-Menü und feiner Jazzmusik von Starsaxophonistin Maria Kofler. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (228 Wörter) Werbung Die Silvester Gala Night im Restaurant Milo bietet euch exklusive Kulinarik und feine Jazzmusik. © Restaurant Milo

Gala Night mit 6-Gänge-Menü

Geschäftsführer Dean Aleksic und sein Team bieten euch zu Silvester wieder etwas Besonderes: Das Restaurant Milo lädt zu einer ganz besonderen Gala. Dabei wird wieder auf die moderne, internationale Küche mit regionalen und frischen Produkten gesetzt. Zum Jahresausklang am 31. Dezember (Start 18.30 Uhr) erwartet euch ein exklusives 6-Gänge-Menü: Es beginnt mit dem Gruß aus der Küche, gefolgt von Sashimi vom Yello Fin Thunfisch, einer Cremesuppe vom Topinambur, einem Joghurt-Basilikumsorbet und dem Seven Ravioli, bestehend aus einem köstlichen Maishendl mit Trockentomaten, Chili, Junglauch und Parmesan. Als Hauptgang kann zwischen einem Rinderfilet im Kräutermantel mit Süßkartoffeln oder Seeteufel im Muschelsud mit Rahmpolenta gewählt werden. Die Nachspeise in Form von Guanaja von der Valrhona wird als Abschluss begeistern.

Die Starsaxophonistin Maria Kofler wird für das richtige Silvesterfeeling sorgen. © Restaurant Milo

Starsaxophonistin sorgt für Silvesterklänge

Das Galamenü inklusive Aperitif und Mitternachtsdrink gibt es zum Preis von 119 Euro. Im Restaurant Milo laufen die Vorbereitungen für die Silvester Gala Night bereits auf Hochtouren. Das Team rund um Geschäftsführer Dean Aleksic bittet um rechtzeitige Reservierung, damit euch euer Platz im zauberhaften Silvesterambiente auch garantiert ist. Genießt den Jahresausklang am 31. Dezember ab 18.30 Uhr im hauseigenen Restaurant Milo des Hotel Seven und freut euch auf einen Welcome- und Mitternachtsdrink, das exquisite 6-Gang-Galamenü und die musikalische Untermalung im Jazzstil mit Starsaxophonistin Mario Kofler. Das ganze Team freut sich auf euch!

Das 6-Gänge-Menü besticht durch die feine Auswahl qualitativer Zutaten. © Restaurant Milo