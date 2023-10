Aufgepasst An diesen Weihnachts­feiertagen sind die Impf­zentren des Landes geschlossen Kärnten - Die Impfzentren des Landes Kärnten sind am 24. und 31. Dezember sowie am 6. Jänner geschlossen. Darauf macht Gerd Kurath, der Leiter des Landespressedienstes, am Mittwoch aufmerksam. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) © Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Geöffnet sind die Impfzentren in Klagenfurt, Villach, Spittal und Wolfsberg aber am 23. und 30. Dezember sowie am 7. Jänner. Verkürzte Testzeiten gibt es auch bei den stationären Verdachtsfalltestungen – wir haben berichtet.

Achtung bei Abgabe von Proben für „Kärnten gurgelt“

„Achtung bitte, wenn ihr Proben für die PCR-Gurgeltests der Aktion ‘Kärnten gurgelt’ abgeben wollen“, meint Kurath außerdem. Wegen des Feiertags werden die Proben am 26. Dezember nicht abgeholt. An Heiligabend und Silvester erfolgt die Vormittagsabholung der Proben in den teilnehmenden Apotheken und Sparfilialen ab 9 Uhr. An diesen beiden Tagen sind die Testkits also unbedingt schon vor 9 Uhr abzugeben.