Kurz vor Weihnachten: ERDE-Stadtrat spendet Großteil seines Repräsentations­budgets Villach - Der Verein „Westbahnhoffnung“ kümmert sich seit vielen Jahren um Villacherinnen und Villacher in Krisensituationen. ERDE-Stadtrat Gerald Dobernig unterstützt den Verein mit einem Großteil seines Repräsentationsbudgets. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) #GOODNews Am Foto: ERDE-Stadtrat Dobernig mit Marjan und Marija Kac. © Stadt Villach/Marta Gillner

Ein warmes Essen, Unterkunft, warme Kleidung im Winter: Für die meisten Villacher sind das Dinge, welche selbstverständlich zur Verfügung stehen. Obwohl in Österreich, Kärnten und Villach ein vergleichsweise großer Wohlstand herrscht, gibt es Menschen, denen es aus unterschiedlichsten Gründen nicht so gut geht, die sich keine warme Kleidung leisten können oder keine Wohnung haben. Die Westbahnhoffnung in Villach ist für diese Menschen eine wichtige Anlaufstelle. „Die Menschen der Westbahnhoffnung leisten für die Menschen einen Beitrag, der in Geld nicht bemessen werden kann. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, sie dabei zu unterstützen“, sagt ERDE-Stadtrat Gerald Dobernig.