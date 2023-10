Fremdverschulden ausgeschlossen Nach Leichen­fund im Bezirk Weiz: Endgültiges Ermittlungs­ergebnis ist da Bezirk Weiz - Wie berichtet, entdeckte ein Angestellter eines Zustelldienstes am Montagvormittag, dem 19. Dezember 2022 eine Mutter (90) und deren beiden Söhne (67, 68) tot in ihrem Einfamilienhaus. Nun gab das Landeskriminalamt Steiermark das endgültige Ermittlungsergebnis bekannt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer Artikel zum Thema Schreckens-Fund: Mutter und ihre beiden Söhne tot im Haus aufgefunden

Die von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnete Obduktion ergab, dass alle drei Personen an einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) verstorben sind. “Ein Fremdverschulden wird definitiv ausgeschlossen”, heißt es am heutigen Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, seitens der Polizei.

Bereits nach 50 Sekunden Lebensgefahr

“Bei der Verwendung der „mobilen Heizung“ kam es zu einer fehlenden Abgasab- bzw. fehlenden Frischluftzufuhr”, so die Beamten weiter. Testungen ergaben, dass im unmittelbaren räumlichen Nahbereich, bereits nach 50 Sekunden eine lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Konzentration vorhanden war. Das Notstromaggregat wies fünf (!) Betriebsstunden auf. “Entsprechend dürfte sich das Kohlenmonoxid im gesamten Haus verteilt haben”, erklären die Polizisten.

Nicht sachgemäße Verwendung

Mittlerweile ist auch bekannt, dass der 67-Jährige das betroffene Notstromaggregat, Heizlüfter sowie diverses Zubehör bereits am 15. Dezember 2022 gekauft haben soll. Dabei wurde er sogar nachdrücklich auf die Gefahren, das Notstromaggregat nicht in geschlossenen Räumlichkeiten zu verwenden, hingewiesen.

Die Staatsanwaltschaft Graz gab alle drei Verstorbenen zur Beerdigung frei.