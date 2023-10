Konkursverfahren eröffnet Veldener Kultlokal schlitterte in die Pleite Velden am Wörthersee - Erst 2021 hat das Veldener Kultlokal "Schwarzes Schaf" eröffnet, nun wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) SYMBOLFOTO © AdobeStock Artikel zum Thema Kult-Lokal "Schwarzes Schaf" eröffnet in Velden neu

Das Kultlokal “Schwarzes Schaf” am Karawankenplatz 1 in Velden am Wörthersee musste Insolvenz anmelden. Wie der Kreditschutzverband von 1870 und der AKV EUROPA berichten, wurde am heutigen Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Schuldenhöhe noch unklar

Die Höhe der Passiva ist derzeit nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Walter Dellacher bestellt. Forderungen können bis zum 16. Jänner 2023 eingereicht werden.