Urlaub Statistik Austria: Es wird wieder mehr gereist Kärnten - In den Sommermonaten Juli bis September 2022 stieg die Zahl der Urlaubsreisen der österreichischen Bevölkerung mit mindestens einer Übernachtung. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Ketut Subiyanto

“Nach mehr als zwei Jahren Pandemie ist im Sommer 2022 die Zahl der Urlaubsreisen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen”, erzählt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Jede dritte Kurzurlaubsreise innerhalb Österreichs

Laut Statistik Austria wurden im Zeitraum Juli bis September 2022 wurden 3,93 Mio. Kurzurlaubsreisen mit ein bis drei Übernachtungen unternommen, wovon 65,3 Prozent im Inland verbracht wurden und 34,7 Prozent ins Ausland führten. Haupturlaubsreisen mit vier oder mehr Übernachtungen gingen hingegen zu 74,5 Prozent ins Ausland, 24,5 Prozent wurden im Inland verbracht. Somit kann gesagt werden, dass viele Kurzurlaube innerhalb Österreichs stattfinden, für Hauptreisen wird doch lieber das Ausland gewählt.

Fernreisen nehmen wieder zu

Mit 5,20 Mio. Auslandsurlaubsreisen wurde im Sommer 2022 ein neuer Höchstwert bei der Zahl der Auslandsurlaubsreisen erreicht. Insgesamt führten somit 57,3 Prozent aller Urlaubsreisen ins Ausland. Die meist bereiste ausländische Destination war in diesem Sommer Italien, gefolgt von Deutschland, Kroatien, Griechenland und Spanien.

Immer mehr Zugreisende

Der Anteil der Urlaubsreisen mit dem Zug legte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 7,2 Prozentpunkte zu, womit in diesem Sommer 15,5 Prozent aller Urlaubsreisen mit dem Zug als Hauptverkehrsmittel unternommen wurden. Das ist der höchste Anteil an Zugreisen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2003. Auch der Anteil an Flugreisen war im Vergleich zum Vorjahresquartal dieses Jahr wieder höher.

Reisen nach Urlaubszweck

Die Erholung war in diesem Sommer für die österreichische Wohnbevölkerung der Hauptzweck für eine Urlaubsreise. Der zweithäufigste Reisezweck war der Besuch von Verwandten und Bekannten, gefolgt vom Aktivurlaub, dessen Anteil in diesem Sommer aber geringer ausfiel als im Vorjahressommer.