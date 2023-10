Fluss verschmutzt Umwelt­beein­trächtigung: Gülle floss in die Laßnitz Leibnitz - Dienstagnachmittag, 20. Dezember 2022, gegen 13.45 Uhr, wurde die Polizei verständigt, nachdem ein Anrainer Güllegeruch aus einem Kanal wahrgenommen hatte. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Wie die Ermittlungen ergaben, gelangte Gülle von einem Anwesen in einen Acker, von dort über eine Drainage in einen Kanal und danach in die Laßnitz. Durch das Auspumpen der Güllegrube konnte der Güllefluss gestoppt werden. Seit wann und wieviel Gülle ausgeflossen sind ist nicht bekannt. Wasserproben wurden entnommen. Augenscheinlich konnte keine übermäßige Beeinträchtigung der Umwelt beziehungsweise am Wasser wahrgenommen werden.