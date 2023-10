Am 22. und 23. Dezember Einnahmen von Benefiz-Aus­stellung werden an Villacher Frauen­haus gespendet Villach - Mit einer Benefiz-Weihnachtsausstellung unterstützen die Grünen Villach heuer das Villacher Frauenhaus. Aufgrund des großen Interesses wird die Aktion nun verlängert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) © Fotolia/ vigenmnoyan

Wie wichtig Gewaltschutz und Präventionsarbeit ist, zeigt sich gerade auch vor dem Hintergrund aktueller Zahlen zur Gewalt gegen Frauen: Heuer wurden bereits 28 Morde an Frauen von männlichen Bezugspersonen begangen, jede fünfte Frau erlebt Gewalt in ihrer Beziehung durch den Partner, 2021 kam es allein in Kärnten zu über 850 Betretungs- und Annäherungsverboten und zu über 660 Wegweisungen durch Polizeibeamte.

Appell von Grüner Gemeinderätin

Die Grüne-Gemeinderätin Karin Herkner appelliert daher zu mehr Achtsamkeit und Zivilcourage: „Nur gemeinsam können wir Gewalt im häuslichen Bereich stoppen. Wir dürfen nicht müde werden, hinzuschauen, das Problem zu thematisieren und entsprechende Hilfe anzubieten, um das Thema Partnergewalt endlich aus der Privatsphäre herauszuholen.“

Benefiz-Aktion für das Villacher Frauenhaus

Auch das Villacher Frauenhaus leistet in diesem Bereich wichtige Präventionsarbeit und Beratung. Es hat auch über die Weihnachtsfeiertage rund um die Uhr geöffnet. Herkner dazu: „Das Engagement des Frauenhauses in Villach ist besonders wertvoll, daher möchten wir die Initiative unterstützen und haben eine Benefiz-Weihnachtsausstellung auf die Beine gestellt. Wir freuen uns über das Interesse und die Spendenbereitschaft, deshalb gehen wir mit der Benefizausstellung in die Verlängerung.“