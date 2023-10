Internationales Forschungsprojekt 1.170 Schmetterlings­arten in italienischem Natur­park entdeckt Italien & Kärnten - Die naturwissenschaftliche Sammlung der Tiroler Landesmuseen führte in Zusammenarbeit mit dem kärnten.museum und der Parkverwaltung erstmals eine möglichst vollständige Erhebung aller Schmetterlingsarten im Naturpark Cottische Alpen in der Provinz Turin durch. Dabei wurden 1.170 verschiedene Arten entdeckt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) © TLM

Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts der Naturwissenschaftlichen Sammlung der Tiroler Landesmuseen, dem kärnten.museum und der Parkverwaltung Cottische Alpen wurden zwischen 2020 und 2022 die Falter im Naturpark Cottische Alpen in der Provinz Turin in Italien erfasst. Verantwortlich für die umfassende Erhebung waren Peter Huemer, Leiter der Naturwissenschaftlichen Sammlung der Tiroler Landesmuseen, und Christian Wieser, Leiter der Zoologischen Abteilung am kärnten.museum. Da etwa 90 Prozent der bekannten Falterarten in Mitteleuropa nachtaktiv sind, lag auch der Schwerpunkt der Freilanderhebungen in den Nachtstunden.

Sensationelle Ergebnisse

1.170 Schmetterlingsarten wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens entdeckt. Die Ergebnisse der Untersuchung zeugen dabei von einer weit unterschätzten Vielfalt an Schmetterlingsarten im Schutzgebiet Cottische Alpen, die auch über die Region hinaus von Bedeutung ist. Besonders begeistert zeigt sich Huemer von den bisher weltweit unbekannten Falterarten, welche im Zuge des Projekts gefunden wurden. Zwei dieser Arten, der Cottische Palpenfalter und Lamas Palpenfalter wurden inzwischen beschrieben und benannt. Vier oder gar fünf weitere Arten sind mit großer Wahrscheinlichkeit noch ohne Namen und bisher weltweit nur aus den Cottischen Alpen bekannt. Herausragend seien zudem 14 Erstfunde für das Staatsgebiet von Italien.