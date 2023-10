Verbesserungen Der Kollektivvertrag für soziale Berufe im Jahr 2023 Steiermark - Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich konnte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Abschluss erreicht werden. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (270 Wörter) SYMBOLFOTO © Alexander Raths/ 60137239/stock.adobe.com

Es wurde eine Erhöhung um 8 Prozent für alle vereinbart, wobei aber alle Gehälter monatlich mindestens um 175 Euro erhöht werden, was in der untersten Einkommensgruppe eben zu einer Gehaltserhöhung in Höhe von 10,2 Prozent führt. Insgesamt profitiert fast ein Drittel der Beschäftigten vom Mindestbetrag. Der Geltungstermin ist der 1. Jänner 2023.

Flexibilisierungszuschlag

Der Flexibilisierungszuschlag soll in einem größeren Ausmaß als alle anderen Zulagen und Zuschläge erhöht werden. Die Erhöhung beträgt 20 Prozent.

Verwendungsgruppen

Sozialpädagogische Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der Vollen Erziehung sind ab 1.Jänner 2023 in Verwendungsgruppe 8 einzureihen. In Verwendungsgruppe 3 werden Hauswirtschafter, Wirtschaftshelfer in Wohngruppen ausgewiesen. Die Verwendungsgruppe 8 wird mit Wirkungsbeginn 1.Jänner 2024 um Regionalkoordinator für Integration ergänzt

Bessere Gehaltsentwicklung

Wird eine Ausbildung während des aufrechten Dienstverhältnisses abgeschlossen und dadurch eine höherwertige Tätigkeit vereinbart, so soll eine lineare Umreihung erfolgen. Die Leitungszulage für die Leitung einer Kindertagesbetreuungseinrichtung gebührt ab 1. Jänner 2023 für die Leitungstätigkeit, unabhängig vom Stundenausmaß. Die Anrechnung von nicht facheinschlägigen Vordienstzeiten wird von 8 Jahren auf 10 Jahre zu 50 % erhöht. Für die Prüfungsvorbereitung bei Absolvierung einer Lehre mit Matura wird ein Anspruch auf eine Bildungsfreistellung im Ausmaß von fünf Tagen pro Lehrjahr, maximal aber 10 Tage pro Lehrverhältnis, eingeführt.

Redaktionelle Änderungen

Weiters sind Überstundenzuschläge zukünftig auf Basis des Normallohnes zu berechnen. Die Verkürzung der Wochenruhe gilt 48 Stunden für einen Dienst mit Nachtarbeit oder Nachtarbeitsbereitschaft. In der Offenen Jugendarbeit kann mit Betriebsvereinbarung eine Ausnahme von der Wochenendruhe vereinbart werden, wenn gleichzeitig eine Zulage gewährt wird.