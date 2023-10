Förderzusage überreicht Dorfservice im Bezirk Spittal wird aus­gebaut Bezirk Spittal an der Drau - Seit mittlerweile 15 Jahren gibt es das „Dorfservice“, das Fahrten- und Einkaufsservice und andere Hilfsdienste in 17 Gemeinden im Bezirk Spittal anbietet. Seit heuer ist der soziale Dienstleister Kooperationspartner der Pflegenahversorgung in Kärnten. Das Land Kärnten unterstützt das Projekt mit Mitteln aus der Leader-Förderung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (219 Wörter) #GOODNews Am Foto: Geschäftsführerin Claudia Stöflin, Landesrat Martin Gruber und Obfrau Eva Altenmarkter-Fritzer. © Büro LR Gruber/Posch

“Soziale Dienstleister wie das Dorfservice ermöglichen es älteren Menschen, länger zu Hause und mobil zu bleiben und entlasten damit auch pflegende Angehörige. Darüber hinaus stärkt das ehrenamtliche Engagement den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinden, sichert die Nahversorgung und trägt so wesentlich zur Lebensqualität in ländlichen Regionen bei”, betont Landesrat Martin Gruber (ÖVP). Inzwischen engagieren sich über 180 Freiwillige für den gemeinnützigen Verein und sozialen Dienstleister, der in 17 Gemeinden im Drau-, Möll-, Lieser- und Maltaltal sowie im Lurnfeld und am Millstätter See tätig ist.

Förderzusage überreicht

Seit heuer ist das Dorfservice Kooperationspartner der Pflegenahversorgung in Kärnten und hat damit auch sein Angebot ausgebaut. So wird beispielsweise bei verschiedenen Antragsstellungen wie für das Pflegegeld oder behindertengerechte Umbauten unterstützt sowie vermehrt Hausbesuche angeboten. Die Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und der damit verbundene Angebotsausbau bringen aber auch Mehrarbeit für den gemeinnützigen Verein mit sich, wie etwa Fortbildungsmaßnahmen für die Dorfservice-Mitarbeiter, neue Dokumentationspflichten und auch die Integration der neuen Leistungen in die Gesamtorganisation.

Das Land Kärnten unterstützt die Initiative daher auch mit Mitteln aus der Leader-Förderung. Die Förderzusage hat Landesrat Gruber vor kurzem Obfrau und Gründerin Eva Altenmarkter-Fritzer sowie Geschäftsführerin Claudia Stöflin überreicht.