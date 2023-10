Nachbarschaft Staffel­übergabe nach Kärnten: Zusammenarbeit über Grenzen Laßnitz - Im zweiten Halbjahr 2022 hatte die Steiermark den Vorsitz in der österreichischen Konferenz der Landtagspräsidenten. Mit Jahreswechsel übergibt die steirische Landtagspräsidentin Manuela Khom an ihren Kärntner Kollegen Reinhart Rohr. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (310 Wörter) Manuela Khom und Reinhart Rohr © LT-Stmk

Zwei Dörfer, ein Name: Steirisch und Kärntnerisch Laßnitz – zwischen ihnen liegt die Grenze zweier Bundesländer, die am Mittwoch Ort einer symbolischen Übergabe war. Am Mittwoch, dem 21.12.2022 trafen sich beide an der steirisch-kärntnerischen Grenze. Der Vorsitz in der Konferenz der österreichischen Landtagspräsidenten wandert von der Grünen Mark ins benachbarte Kärnten.

Informationsfreiheitgesetz

Die Forderung einer Ausnahme parlamentarischer Arbeit vom geplanten Informationsfreiheitsgesetz, die Vorbereitung für die im nächsten Jahr stattfindende Europakonferenz und die Stärkung regionaler Parlamente in der EU zählten neben weiteren bundesländerübergreifenden Projekten zu den Schwerpunkten in der Funktionsperiode der steirischen Präsidentin. Im Oktober reisten die Vorsitzenden der österreichischen Landtage in die Region Murau Murtal, um sich im Rahmen eines zweitägigen Treffens zu diesen sowie weiteren wichtigen Themen, welche die Regionalparlamente betreffen, auszutauschen und abzustimmen.

Aktuelle Trendthemen

Zu aktuellen Trendthemen wie beispielsweise die technologieoffene Mobilitätswende fanden Gespräche mit Experten steirischer Innovationsbetriebe sowie mit Motorsportchef Helmut Marko statt. Auch auf die Stärkung der internationalen Vernetzung regionaler Parlamente wurde ein großer Fokus gelegt.

"In der Zeit des steirischen Vorsitzes wurden bestehende wichtige Themen und Prozesse weitergeführt, die nun bereits ihre ersten Früchte tragen." Steirische Landtagspräsidentin Manuela Khom

Europakonferenz 2023

Für Khom ist auch die Rolle der Landesparlamente in der Europäischen Union ein wichtiges Anliegen. So wurde auf das Thema zur Stärkung der Landtage in der EU in ihrer Vorsitzzeit ein besonderer Fokus gelegt und in Vorbereitung auf die Europakonferenz 2023 vertieft.

Staffelübergabe nach Kärnten

Mit der LTP-K Glocke übernahm Landtagspräsident Reinhart Rohr den Vorsitz für das erste Halbjahr 2023, in welchem er vor allem den Bereich „Forschung und Kooperation“ als gemeinsame Basis für die weitere Zusammenarbeit der beiden Bundesländer hervorheben möchte. „Mein Fokus liegt ganz klar auf der verstärkten Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Die bestens gelebte Nachbarschaft von Kärnten und Steiermark entwickelt sich immer mehr zu einer erfolgreichen Partnerschaft und einer Erfolgsgeschichte im südösterreichischen Raum”, betont Rohr.