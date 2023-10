Top-Silvester Destinationen London, Paris & Co.: Hier feiern Österreicher Silvestern Kärnten/ Österreich - Ob in London, Paris oder Istanbul, Silvester ist für viele die Zeit der größten Party des Jahres. Viele Österreicher nutzen diese Gelegenheit, um das neue Jahr mit einer Reise zu beginnen. checkfelix, Österreichs beliebteste Reisesuchmaschine, verrät die diesjährigen Top-Silvester Destinationen der Österreicher. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (361 Wörter) © checkfelix

Top-Silvester Destinationen Das sind die Top-Reiseziele der Österreicher zu Silvester Kärnten/ Österreich - Ob in London, Paris oder Istanbul, Silvester ist für viele die Zeit der größten Party des Jahres. Viele Österreicher nutzen diese Gelegenheit, um das neue Jahr mit einer Reise zu beginnen. checkfelix, Österreichs beliebteste Reisesuchmaschine, verrät die diesjährigen Top-Silvester Destinationen der Österreicher. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (361 Wörter) © checkfelix

Die Silvesternacht rückt immer näher und laut den Daten von checkfelix haben viele Österreicher Lust, den Countdown zum Jahreswechsel dieses Jahr woanders zu erleben. Zu den Top 5 Silvester-Destinationen zählen London, Paris, Istanbul, Barcelona und Amsterdam.

London, eine Stadt, die jeden begeistert

Alle Destinationen verzeichnen Zuwächse an Flugsuchen im Vergleich zum Neujahrszeitraum des letzten Jahres. London ist die meistgesuchte europäische Hauptstadt für österreichische checkfelix-Reisende, mit einem Zuwachs von rund 177 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kein Wunder – die Stadt begeistert seit jeher Jung und Alt, nicht nur zu Silvester.

Eleganter Neujahrsabend in Paris

Auf Platz 2 der beliebtesten Silvester-Reiseziele landet Paris. Besucher dieser Stadt erwartet im Vergleich zur feierlichen London-Atmosphäre eher eine entspannte Atmosphäre. Denn anstatt mit lautem Geknalle die bösen Geister für das neue Jahr zu vertreiben, bleiben Franzosen gerne elegant beim Festtagsmahl und Champagner. Für die festliche Stimmung zu Silvester sorgen auch die Lichter des Champs-Elysées, die bis nach dem Neujahrs-Glockenschlag eingeschaltet bleiben.

© checkfelix

Bangkok, das beliebteste Überseeziel

Laut checkfelix Analysen fliegen Österreicher:innen, die es zum Jahreswechsel weiter in die Ferne zieht, dieses Jahr besonders gerne nach Bangkok. Die Flugsuchen für die Stadt der Engel verzeichnet einen Anstieg um rund 580 Prozent. Für Österreicher scheint Thailand mit Bangkok und Phuket in der Silvesternacht generell ein sehr attraktives Reiseziel zu sein.

Dubai beliebt bei Pärchen und Familien

Dubai steht an zweiter Stelle der meistgesuchten Reiseziele und verzeichnet einen Anstieg der Flugsuchen um rund 6 Prozent im Vergleich zum letzten Neujahrszeitraum. Besonders beliebt scheint die Stadt für österreichische Paare und Familien zu sein.

© checkfelix

“Günstige” Kurzreiseziele

Diejenigen, die den Jahreswechsel an einem aufregenden neuen Ort verbringen, dabei aber nicht den Geldbeutel sprengen möchten, sollten folgende Kurzreiseziele in Betracht ziehen. Insider-Tipp: Nach Hamburg kommt man heuer zu Silvester am preiswertesten – bei durchschnittlichen Flugpreisen von rund 130 Euro. Wer das Winterwunderland in den nordischen Staaten genießen möchte, sollte einen Besuch nach Schweden oder Dänemark in Betracht ziehen, schließlich sind Rundreisen nach Stockholm und Kopenhagen in dieser Saison mit durchschnittlichen Flugpreisen von rund 150 Euro bzw. 160 Euro ein echtes Schnäppchen.