Heute Mittag Arbeiter (42) von 50 kg-Stein getroffen Mariazell - Mittwochmittag, 21. Dezember 2022, wurde ein 42-Jähriger auf einer Baustelle von einem herabfallenden Stein getroffen und schwer verletzt.

Gegen 11 Uhr war ein Baggerfahrer mit den Arbeiten an einem Staubecken beschäftigt. Auf Grund des Hin- und Herfahrens geriet ein etwa 50 Kilogramm schwerer Stein ins Rollen und traf den unterhalb im Staubecken befindlichen 42-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten (NÖ) am Rücken. Der Baggerfahrer verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 42-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 15 ins LKH Amstetten geflogen.