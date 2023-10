Land widmet Gedenktafel: Zum Gedenken an die dunkle Geschichte von Schloss Messen­dorf Messendorf - Schüler der Freien Waldorfschule gestalteten im Jahre 2020 vor dem „Schlössl” ein Denkmal für die Opfer des NS-Euthanasieprogrammes. Aus Anlass des Tages der Menschenrechte 2022 widmete Land Steiermark als Eigentümer der Liegenschaft allen von der dunklen Geschichte von Schloss Messendorf Betroffenen eine eigene Gedenktafel. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (327 Wörter) © Land Steiermark

„Niemals vergessen, aus der Geschichte lernen!”, waren sich Landeshauptmann Christopher Drexler, Landesrätin Doris Kampus und Landesarchiv-Direktor Gernot Obersteiner beim jüngsten Besuch der Gedenkstätte einig. Die Inschrift der Gedenktafel, die Schüler der Landesberufsschule Murau gestaltet haben, spricht für sich: „Zum Gedenken an jene Menschen, die in Schloss Messendorf während Monarchie, erster Republik oder ,Ständestaat´-Dikatur Unrecht und Gewalt erlitten haben, sowie an jene, die im Nationalsozialismus Medizinverbrechen zum Opfer fielen.”

Messendorf: gefürchteter als die Karlau

Im Jahre 1872 richtete das Kronland Steiermark in Schloss Messendorf eine Landes-Zwangsarbeitsanstalt ein. Im dreistöckigen Zubau neben dem heutigen „Schlössl” mussten etwa 150 Männer, die als rückfällige Straftäter eingestuft wurden, bis zu drei Jahre Zwangsarbeit leisten, die zu einem gesitteten Lebenswandel führen sollte. Im Gebäudekomplex befand sich auch eine Besserungsabteilung für 12- bis 18-jährige Knaben und Jugendliche. Die Zwangsarbeitsanstalt wurde im Jahr 1933 aufgelassen. Diese Anstalt stellte einen gefürchteten Ort dar, deren Insassen lieber im Gefangenenhaus Karlau einsaßen als in Messendorf.

Düstere Geschichte

Während der „Ständestaat”-Diktatur diente der Gebäudekomplex von Schloss Messendorf in den Jahren 1934/35 als Anhaltelager für etwa 250 Männer aus verbotenen politischen Parteien. Im Zuge des NS-Putschversuches kam es am 26. Juli 1934 zu einem Angriff der SA, um Nationalsozialisten aus dem Lager zu befreien und mit ihnen den Marsch auf Graz durchzuführen. Die dunkelste Zeit brach während des nationalsozialistischen Regimes an, als 1940/41 zwölf Transporte mit 1177 Menschen von Graz in die Vernichtungsanstalt Schloss Hartheim bei Linz erfolgten, die dort durch Gas ermordet wurden. Darunter befanden sich 82 Patienten aus der Zweiganstalt Messendorf.

Freie Waldorfschule Graz

Im Jahre 1985 begann eine gänzlich neue Epoche auf dem Anwesen St.-Peter-Hauptstraße Nr. 182. Auf 99 Jahre gepachtet, dient das weitläufige Gelände von Schloss Messendorf nun dem „Lernen mit Kopf, Herz und Hand”, den pädagogischen Grundsätzen der Freien Waldorfschule entsprechend, getragen von positiver Energie und größtmöglicher Freiheit.