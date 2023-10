"Ist mir letzten Samstag passiert" K.O.-Tropfen-Attacke in Klagenfurt: Opfer möchte andere warnen Klagenfurt - Für jemanden, der K.O.-Tropfen ins Glas bekommt, endet der Abend sehr schnell in einer Katastrophe. Eine Klagenfurterin wurde erst vergangenen Samstag Opfer. Sie wandte sich an die Instagramseite "klagenfurt_elite" mit einer Warnung: "Bitte passt alle auf euch auf." von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (307 Wörter) Immer wieder werden Frauen Opfer von K.O.-Tropfen. Eine Klagenfurterin warnt davor. © Montage: pexels/pixabay

Immer wieder werden Frauen Opfer von K.O.-Tropfen. Die Abende der Betroffenen verlaufen meist gleich: Von einem Moment auf den anderen wird ihnen übel, sie übergeben sich, verlieren die Kontrolle über ihren Körper und können sich am Ende an nichts mehr erinnern. Manche werden ins Krankenhaus eingeliefert, für andere geht die Nacht schlimmer aus.

Klagenfurterin bekam K.O.-Tropfen in den Drink

Vergangenen Samstag erst bekam eine Klagenfurterin etwas ins Getränk geschüttet. Mit einer Nachricht an die Instagramseite “klagenfurt_elite” will sie die Klagenfurter warnen: “Momentan sind wieder viele K.O.-Tropfen im Umlauf. Ist mir gerade erst am Samstag passiert.” Jemandem K.O.-Tropfen ins Glas zu schütten, dauert nur wenige Sekunden und sind in den Getränken auch kaum wahrnehmbar. Aus diesem Grund appelliert das Mädchen an die Community: “Passt auf euch und eure Getränke auf!” In der Story schließt sich auch “klagenfurt_elite” dem Appell an, die Getränke soll man “am besten nie aus den Augen lassen.”

Bund startete Kampagne gegen K.O.-Tropfen

Auch das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Inneres machten im Vorjahr auf das Thema K.O.-Tropfen aufmerksam. Im Rahmen einer Kampagne der Initiative “GEMEINSAM.SICHER” veröffentlichte man Tipps, wie man solche Mittel einerseits vermeiden kann und andererseits, was man bei einer unfreiwilligen Einnahme tun kann.

“Passt aufeinander auf”

“Meine Bitte an euch, wenn ihr feiern geht und eine gute Zeit habt und Partystimmung herrscht: Lasst euer Getränk nicht unbeobachtet stehen, weil genau in diesen unbeobachteten Momenten kann es dazu kommen, dass K.O.-Tropfen eingesetzt werden. Darüber hinaus, passt bitte auf einander auf. Lasst niemanden zurück, dem es nicht gut geht oder dem schwindelig ist”, betont Bundeskanzler Karl Nehammer. Welche Verhaltenstipps noch in Rahmen dieser Kampagne veröffentlicht wurden, erfährst du hier.

Was sind K.O.-Mittel? K.O.-Mittel sind Drogen, die in geringer Dosis stimulierend und enthemmend, in höherer Dosierung betäubend und einschläfernd wirken. K.O.-Mittel werden oft Frauen und Mädchen gezielt in Diskotheken, Bars oder auf Festen unbemerkt ins Getränk gemischt, um die so betäubten Opfer sexuell zu missbrauchen. K.O.-Mittel sind farb- und geruchlos, schmecken salzig bis seifig, sind jedoch in Mixgetränken kaum wahrnehmbar. Täter können Fremde, Bekannte, aber auch vermeintliche "Freunde" aus dem persönlichen Umfeld sein. Quelle: BMI