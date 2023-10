28 neue Staatsbürger 15 Nationen: Kärnten heißt neue Staatsbürger willkommen Kärnten - Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung konnte heute, Mittwoch, Landeshauptmann Peter Kaiser 28 neue österreichische Staatsbürgerinnen aus 15 Nationen begrüßen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) © LPD Kärnten/Wajand

„Es ist eine besondere Freude, sie als Neo-Österreicherinnen und Neo-Österreicher in unserer Gesellschaft begrüßen zu dürfen“, so Kaiser im Rahmen der Angelobungsfeier. Die neuen Staatsbürger stammen aus dem Iran, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Türkei, Kosovo, Serbien, Syrien, Vereinigen Staaten von Amerika, Philippinen, Kenia, Kroatien, Ungarn, Algerien, Rumänien und der Russischen Föderation.

“Sie und die Gesellschaft werden davon profitieren”

Kaiser rief in seiner Ansprache in Erinnerung, dass Einbürgerungen auch ein Gewinn für Kärnten sind. „Wenn Menschen aus 15 verschiedenen Nationen in Kärnten ihre neue Heimat finden, ist das eine Bereicherung für die Gesellschaft und ein Gewinn für unser Bundesland“, sagte der Landeshauptmann. Für Kaiser ist das Engagement im persönlichen Umfeld und in den vielen Vereinen ein Alleinsteinstellungsmerkmal Kärntens. „Ich lade Sie ein, Teil von dieser Gemeinschaft zu werden. Sie und die Gesellschaft werden davon profitieren“, so der Landeshauptmann. Abschließend meinte er: „Ich wünsche Ihnen schöne Festtage und trotz der aktuellen Herausforderungen, denen wir uns alle stellen müssen, ein erfolgreiches neues Jahr“.