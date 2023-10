Drei steirische Projekte 5 Millionen Euro: Bund fördert steirischen Unternehmergeist Steiermark - Das Bundesministerium fördert im Zuge des "Spin-off Fellowships" insgesamt elf Projekte mit knapp fünf Millionen Euro. Auch drei steirische Projekte erhalten die Unterstützung. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (247 Wörter) © Nicolas Alaux

„Mit Spin-off Fellowships stärken wir gezielt die Verwertung innovativer Ideen und fördern den Unternehmergeist an Hochschulen und in Forschungseinrichtungen“, so Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek.

Drei steirische Projekte von Jury ausgewählt

Wie auch beim ersten Programm 2017-2021 war das Interesse beim ersten Call des verlängerten Programms enorm: 36 Anträge wurden zur Einreichfrist im September eingereicht, elf davon wurden nun von einer internationalen Jury ausgewählt. Die Vorhaben verteilen sich auf die Bundesländer Steiermark (drei Projekte), Wien (fünf Projekte) sowie mit jeweils einem Projekt auf Kärnten, Niederösterreich, und Oberösterreich.

Förderung in Höhe von 5 Millionen Euro

Insgesamt stellt das BMBWF für das Programm, das nach dem Vorbild des “ETH Pioneer Fellowship“-Programms der ETH Zürich konzipiert wurde, weitere 15 Millionen Euro zur Verfügung. Die neuen Projekte werden mit insgesamt 4,98 Millionen Euro gefördert. Der nächste Call ist im zweiten Quartal 2023 geplant.

Diese steirischen Projekte werden im Rahmen der ersten Einreichrunde der zweiten Ausschreibung gefördert CALC Dx (Cancer and Aging Liquid Chromatin Diagnostics), Medizinische Universität Graz

DIGICOPRO (Digitalisierung im Baubetrieb: Qualitätssicherung von Betonierprozessen durch polysensorale Systeme), Technische Universität Graz

polyDURAMEA (Polyaniline modified catalyst for durable polymer electrolyte fuel cell membrane electrode assembly), Technische Universität Graz

Zum Programm “Spin-off Fellowship”

Mit dem Programm Spin-off Fellowship soll zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Verwertung von geistigem Eigentum an Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen unterstützt werden, um nach Abschluss des Fellowships eine Unternehmensgründung zu ermöglichen. Um unternehmerisches Denken und Handeln vermittelt zu bekommen, erhalten die Fellows begleitend Weiterbildungsmaßnahmen, Coaching und Mentoring. Die Ausschreibung richtet sich an Interessierte mit mindestens einem Bachelorabschluss an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Förderung beträgt maximal 500.000 Euro bei einer Förderungsquote von 100 Prozent. Die Laufzeit eines Spin-off Fellowships beträgt maximal 18 Monate.