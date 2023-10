Schenken mit Sinn Mit Caritas und monitor­werbung Zukunft schenken Kärnten - Die Chance auf ein besseres Leben. Das wäre doch mal ein echt gutes Geschenk! Das findet nicht nur die Caritas, die aktuell die Aktion „Schenken mit Sinn“ in den Fokus rückt, sondern auch monitorwerbung, die ihre Rolling Boards in Kärnten gratis für diese Kampagne zur Verfügung stellt. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (296 Wörter) Werbung Sarah Sturm-Landsfeldt von monitorwerbung Kärnten freut sich, dass dank der Buchungsspende eine breite Öffentlichkeit auf das Thema „Schenken mit Sinn“ aufmerksam gemacht wird. © monitorwerbung

Mit einer Ziege erwirtschaften alleinerziehende Frauen in Burundi ein eigenes Einkommen, können ihre Felder düngen und zum Aufschwung des ganzen Dorfes beitragen. Nur das erstgeborene weibliche Zicklein muss an eine andere Familie übergeben werden, die restlichen kann sie verkaufen und damit das Schulgeld für ihre Kinder bezahlen. Was diese Chance auf ein besseres Leben kostet? 45 Euro. Auch mit einem Heizkostenbeitrag um 30 Euro, einer Hühnerschar um 25 Euro oder einem Anti-Teuerungspaket um 30 Euro kann man über www.schenkenmitsinn.at vielen Menschen tatkräftig unter die Arme greifen. Beispiele wie diese zeigen: „Mit unserer Aktion bereitet man Freude und tut gleichzeitig etwas Gutes. Anstatt unseren Lieben zum wiederholten Male ein Geschenk zu machen, was vielleicht gar nicht benötigt wird, können die Menschen in unserem Shop Geschenke erstehen, die nachhaltig und sinnvoll sind“, erklärt Mag. Daniela Juan von der Caritas Kärnten. Unterstützt werden notleidende Menschen im Inland und überall auf der ganzen Welt.

Monitorwerbung Kärnten unterstützt die Kampagne

„Aktionen wie diese verdienen nicht nur Unterstützung, sondern auch eine breite öffentliche Wahrnehmung. Deshalb stellen wir uns dafür gerne in den Dienst der guten Sache“, betont monitorwerbung Kärnten Geschäftsführer Andreas Lanner. In Form einer Buchungsspende im Wert von 16.800,- Euro stellt monitorwerbung für ‚Schenken mit Sinn‘ 24 Werbeflächen in allen Bezirken Kärntens für die Laufzeit der Kampagne kostenfrei zur Verfügung. Damit werden bis zu 30.000 Autofahrer pro Tag und Standort erreicht. „Wir freuen uns, wenn wir dadurch einen Beitrag leisten können, um plakativ und breitenwirksam auf die dringende Notwendigkeit von Spenden aufmerksam zu machen,“ so Lanner.

