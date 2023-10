"Doppelter" Bonus? Klima­bonus: Manche be­kommen 2023 sogar 700 Euro Kärnten - Auch 2023 dürfen sich die Österreicher über einen Klimabonus freuen. Der Klimabonus 2023 wird gestaffelt mit bis zu 200 Euro ausbezahlt. Manche erhalten nächstes Jahr allerdings bis zu 700 Euro. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) © Fotomontage 5min.at & guenther/stock.adobe.com

Auch 2023 gibt es für die Österreicher wieder einen Klimabonus. Es sollen die gleichen Voraussetzungen wie im heurigen Jahr 2022 gelten. Allerdings wird der Klimabonus von 100 bis maximal 200 Euro gestaffelt. Die Auszahlung soll im Herbst 2023 erfolgen. Die Höhe des Bonus orientiert sich am Wohnort der Personen, Faktoren wie Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel spielen eine Rolle. Demnach erhalten Leute in Regionen mit guter Öffi-Anbindung weniger Geld, als jene in ländlicheren Regionen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre haben wieder Anspruch auf die Hälfte des ausbezahlten Klimabonus, sprich bei 200 Euro erhalten Kinder 100 Euro.

Deshalb bekommen manche einen “doppelten” Klimabonus

Manche dürfen sich im nächsten Jahr allerdings über bis zu 700 Euro freuen. Dies gilt für all jene, die den Klima- und Teuerungsbonus, also die 500 Euro, 2022 nicht erhalten haben. Die nächste Auszahlung der 500 Euro soll im Februar erfolgen. Zu dieser Personengruppe zählen außerdem Obdachlose und Neugeborene, die 2022 geboren sind, aber noch keinen “halben” Bonus in Höhe von 250 Euro erhalten haben. Auch Personen, die nach Österreich gezogen sind, aber am Stichtag im Juli noch nicht 183 Tage wohnhaft in Österreich gewesen sind, sollen bei der Auszahlung im Februar berücksichtigt werden. Alles in allem: Wer Anspruch auf den Klima- und Teuerungsbonus 2022 hat, das Geld aber noch nicht bekam, soll im Februar 2023 die 500 Euro ausbezahlt bekommen. Zusätzlich gibt es den Klimabonus 2023 mit bis zu 200 Euro.