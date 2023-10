Hoffnung für Tierheime Freude bei Tierbesitzern: Hundesteuer entfällt für die nächsten drei Jahre Kärnten - Erst vor kurzem wurde der Entfall der Hundeabgabe in Wien durchgesetzt. Nun zieht das südlichste Bundesland Österreichs nach, denn auch in Kärnten entfallen mit Neujahr die Hundeabgabe für Hunde aus dem Tierheim für die kommenden drei Jahre. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) © Pexels / Steshka Willems

„Der Entfall der Hundeabgabe ist ein guter Anreiz für alle zukünftigen TierbesitzerInnen, um sich eher für ein Tier aus dem Tierschutzhaus zu entscheiden. Es geht dabei vor allem auch darum, ein Zeichen für die derzeit, aufgrund zahlreicher Krisen, überfüllten Tierheime zu setzen.“ sagt Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins.

Auch Kärntner Tierheime überfüllt

Corona und die Teuerungswelle führten in den letzten Jahren vermehrt dazu, dass die Kärntner Tierheime immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Immer wieder bitten sie: “Überlegt euch gut, ob ihr ein Tier bei euch aufnehmt”. Trotzdem landen immer wieder Fellnasen in der Tierklappe oder werden kurz nach der Adaptierung wieder abgegeben. Gerade in der Weihnachtszeit erinnern die Tierheime und Fressnapf daran: “Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk“.

Der Entfall der Hundeabgabe könnte ein Teil der Lösung des Problems sein.