Sachbeschädigung Scheiben eingeschlagen: Autos mit Steinen beschädigt Völkermarkt - Heute Vormittag wurden in der Nähe eines Bahnhofs in Völkermarkt mehrere Autos beschädigt. von Carolina Kucher

Heute Vormittag, in der Zeit von 6 bis 11 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter am Bahnhof in Mittlern, Bezirk Völkermarkt, zwei dort abgestellte Autos, indem zwei Seitenscheiben und eine Heckscheibe zerstört wurden. Die Beschädigung wurde vermutlich mit Steinen verübt. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.