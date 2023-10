"Wartezone Spielfeld" Hunger­streik: Flüchtlinge wollen auf Misere im Zelt­lager auf­erksam machen Spielfeld - Die "Wartezone Spielfeld" sorgt für Aufsehen. Mit heutigem Mittwoch, dem 21. Dezember, sind ein Teil der dort untergebrachten Flüchtlinge in den Hungerstreik getreten. Sie wollen so, auf die Misere im Zeltlager aufmerksam machen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at Artikel zum Thema Bei Minus­graden in Zelten: Politik fordert bessere Ver­hältnisse für Flüchtlinge

Eisige Kälte in den Großzelten sowie mangelnde medizinischer Versorgung: Über diese Zustände in der “Wartezone Spielfeld” berichtete die Initiative “Border Crossing Spielfeld”. Bessere Verhältnisse bzw. die Schließung des Zeltlagers wurde gefordert – wir haben berichtet. Um auf die Misere aufmerksam zu machen, sind ein Teil der Flüchtlinge, rund 30 Personen, am heutigen Mittwoch, dem 21. Dezember, nun in den Hungerstreik getreten, heißt es in Medienberichten. Die Schutzsuchenden wünschen sich in festen Unterkünften unterzukommen. Befürchtet wird, dass es – sobald die Feiertage beginnen – zu diesem Transfer nicht mehr kommen würde.