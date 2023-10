Erfreuliches Lob Wochenmarkt als bester Genussladen ausgezeichnet Villach - Erfreuliches Lob für die Beschicker des Wochenmarktes: Er wurde nun von einem österreichweiten Einkaufsführer als kompetenter Partner für genussvollen Einkauf gewürdigt. Auch am Heiligen Abend ist Markttag. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) Marktamtsleiter Otmar Felsberger und Marktreferent Stadtrat Christian Pober mit Beschickerinnen und Beschickern des Villacher Wochenmarktes, die sich alle über die Würdigung freuen. © Stadt Villach, tk

Regional erzeugt, hochwertig und vor allem g‘schmackig: Die drei Villacher Märkte – Wochenmarkt, Biobauernmarkt und Spezialitätenmarkt – sind wichtige Nahversorger mitten in der Innenstadt. Und jetzt wurde das Angebot des Villacher Wochenmarktes sogar von kompetenter Stelle ausgezeichnet.

Freude über die Auszeichnung

Marktreferent Stadtrat Christian Pober: „Der Wochenmarkt wurde von Genuss Guide Austria als bester Genussladen in der Kategorie am Markt als kompetenter Partner für einen genussvollen Einkauf ausgezeichnet.“ Dafür gab es nicht nur eine Urkunde, die Kundinnen und Kunden in der Markthalle bestaunen können. „Wir bekamen auch einen redaktionellen Beitrag im österreichweit aufgelegten, gefragten Einkaufs- und Genussführer Genuss Guide Austria“, sagt Pober weiter.



Die erfreuliche Würdigung gefällt auch dem Obmann des Marktvereines, Gerfried Hopf, und dem Leiter der Villacher Marktabteilung, Otmar Felsberger. Pober: „Diese Auszeichnung spiegelt wider, wie gut und konstruktiv alle Beteiligten am Produkt-Markt zusammenarbeiten – vor allem zur Zufriedenheit der Kunden.“

Heiligabend ist auch Markttag

Die Markttage vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel zählen traditionell zu den umsatzstärksten. Stadtrat Pober: „Heuer können sich die Kundinnen und Kunden quasi bis zur letzten Minute mit Lebensmitteln am Markt eindecken, am Heiligen Abend findet der Wochenmarkt nämlich selbstverständlich statt.“