Impfgremium: Diese Corona-Variante ist auf dem Vormarsch Kärnten - Zu ihrer 14-tägigen Sitzung kamen kürzlich die Mitglieder des Kärntner Impfgremiums zusammen. Landespressedienstleiter Gerd Kurath informierte im Anschluss die Öffentlichkeit. Die Infektionszahlen steigen demnach in Kärnten sowie im Rest Österreichs nur sehr moderat an.

Die über das Abwassermonitoring nachgewiesenen Varianten werden immer noch von BA.5 beherrscht – auf dem Vormarsch scheint aber jetzt auch CH.1.1 zu sein. Letztere wurde beim Abwasserverband Klagenfurt über einen kurzen Zeitraum sogar in auffallend hoher Konzentration nachgewiesen. „Die Situation wird natürlich genau beobachtet. Aus heutiger Sicht ist in den nächsten zwei Wochen aber mit keinen größeren Problemen zu rechnen“, so Kurath.

Experten rechnen mit Rückgang bei Corona-Impfungen

3.712 Corona-Schutzimpfungen wurden in der vergangenen Woche in Kärnten verabreicht. Ein Großteil davon waren 4. Impfungen. Die meisten Impfungen werden weiterhin in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte verabreicht. Die Zahlen waren in den vergangenen drei Wochen stabil – aufgrund des Wegfallens der 3G-Pflicht rechnen Expertinnen und Experten jetzt aber mit einem Rückgang.

Test- und Impfzentren

Die Impfzentren des Landes Kärnten sind am 24. und 31. Dezember sowie am 6. Jänner geschlossen. Geöffnet sind die Impfzentren in Klagenfurt, Villach, Spittal und Wolfsberg aber am 23. und 30. Dezember sowie am 7. Jänner. Bei den stationären Verdachtsfalltestungen gibt es laut Kurath am Heiligen Abend, zu Silvester und Neujahr verkürzte Testzeiten. Sie sind am Samstag, 24. Dezember und Samstag, 31. Dezember auf 7 bis 12 Uhr verkürzt worden. Am 1. Jänner 2023 wird von 11 bis 18 Uhr getestet.

Infos zu Gurteltests

„Achtung bitte, wenn Sie Proben für die PCR-Gurgeltests der Aktion ‚Kärnten gurgelt‘ abgeben wollen“, so Kurath. Am Montag, 26.12., werden wegen des Feiertags (Stefanitag) die Proben nicht abgeholt. Am Samstag, 24.12., und Samstag, 31.12., also Heiliger Abend und Silvester, erfolgt die Vormittagsabholung der Proben in den teilnehmenden Apotheken und Sparfilialen ab 9.00 Uhr. An diesen beiden Tagen sind die Testkits also unbedingt schon vor 9.00 Uhr abzugeben.

Zweckzuschussgesetz verlängert

Bis 30. Juni 2023 verlängert wurde das Zweckzuschussgesetz. Damit ist die Refundierung der Kosten für die Impfzentren bzw. Impfkampagnen über den Bund weiterhin gewährleistet. Dennoch wird es Anfang kommenden Jahres entsprechend dem niedrigen Interesse wohl ein geringeres Angebot geben. Die über das Kommunal-Investitionsgesetz auf die Gemeinden und Städten verteilten 75 Millionen Euro bleiben in den Kommunen. Das Geld war für Impfkampagnen zur Verfügung gestellt worden. Gemeinden und Städte, die keine Schritte in diese Richtung setzen, hätten das Geld ursprünglich zurückzahlen müssen. Laut jüngstem Beschluss bleibt ihnen das Geld nun aber – darüberhinaus werden die finanziellen Aufwendungen für umgesetzte Impfkampagnen erneut refundiert.