Demonstration gegen Femi(ni)zide Demo vor Jahres­ende legt Öffi-Verkehr lahm Graz - Am Donnerstag, dem 29. Dezember, findet die monatliche Demonstration gegen Femi(ni)zide statt. Die Holding Graz warnt vor Anhaltungen im Öffi-Verkehr für die Zeit der Demo. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

Am Donnerstag, dem 29. Dezember, findet wieder die monatliche Demo gegen Femi(ni)zide statt. Die Versammlung beginnt um 17.30 Uhr am Griesplatz. Ab 18 Uhr marschieren die Demonstranten auf der Griesgasse, hin zum Südtiroler Platz. Von dort geht es weiter über die Annenstraße bis zum Roseggerhaus hin in die Volksgartenstraße. Gegen 18.40 Uhr trifft die Versammlung dann am Lendplatz ein.

Anhaltungen im Öffi-Verkehr

Für die Zeit der Versammlung kommt, also in der Zeit von zirka 18 bis 19 Uhr, kündigte die Holding Graz kurzfristige Anhaltungen der Buslinie 67 in der Belgiergasse sowie der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 im Bereich Südtiroler Platz bis Roseggerhaus. Weiters kommt es auch zu Anhaltungen der Buslinien 40 und 67 in der Volksgartenstraße.