Teuerungswelle trifft alle Geschenke-Kauf: Österreicher schnallen den Gürtel enger Kärnten - Wegen der Teuerungswelle und steigenden Fixkosten schnallen zu Weihnachten jeder dritte Österreicher den Gürtel enger. Das sind mehr als nach dem ersten COVID-Jahr, zeigt die aktuelle Weihnachtsumfrage des Tarifvergleichsportal "durchblicker" unter rund 1.200 Österreichern Anfang Dezember. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (374 Wörter) © pexels

Weihnachten steht vor der Tür! Laut der Umfrage geben 39 Prozent der Befragten an, dass sie sich die erwarteten Mehrkosten im kommenden Jahr nicht mehr leisten können. 33 Prozent werden heuer deswegen weniger Weihnachtsgeschenke kaufen. Im Vergleich hatten nach den ersten beiden Lockdowns zu Beginn der Pandemie 2020 dazu „nur“ 26 Prozent angegeben, weniger schenken zu wollen als in den Jahren zuvor. Etwa die Hälfte (49 Prozent) gibt dieses Jahr zwischen 100 und 300 Euro für Weihnachtsgeschenke aus – 5 Prozent weniger. Der Rest gibt mehr aus.

In Sorge um finanzielle Zukunft

„Zuerst Corona, dann der Krieg in der Ukraine und jetzt die Teuerungswelle – die Ereignisse der vergangenen Jahre belasten das Vertrauen der Haushalte in die Zukunft schwer. 64 Prozent der Menschen, die überwiegende Mehrheit, blicken derzeit eher sorgenvoll bis sehr sorgenvoll in ihre finanzielle Zukunft. Schon jetzt kann jeder achte (12 Prozent) die Fixkosten nicht mit dem aktuellen Haushaltseinkommen decken. Vom täglichen Einkauf, über Geschenke shoppen bis zum Weihnachtsurlaub sparen die Menschen deshalb derzeit in allen Lebensbereichen“, sagt Martin Spona, Vertriebsleiter von “durchblicker”.

Deutlicher Unterschied bei den Geschlechtern

Einen deutlichen Unterschied gibt es zwischen Männern und Frauen: Bei den Frauen halten sich mit 37 Prozent heuer deutlich mehr beim Schenken zurück als bei den Männer (29 Prozent), wobei Frauen ansonsten laut Umfrage tendenziell signifikant mehr für Geschenke ausgeben als Männer. Noch deutlicher ist der Geschlechterunterschied bei den Urlaubsplänen. Während bei den Männern aus derzeitiger Sicht 60 Prozent auf einen Winterurlaub um Weihnachten und Neujahr verzichten wollen, sind es bei den Frauen 72 Prozent. Im Durchschnitt wollen heuer zwei Drittel die Tage zwischen Weihnachten und Dreikönig fix daheim verbringen, 16 Prozent überlegen noch und nur knapp jeder Fünfte hat fix einen Urlaub geplant.

Mehr als 40 Prozent zahlen Fixkosten mit Weihnachtsgeld

Mehr als 40 Prozent geben an, dass sie schon jetzt Teile ihres 14. Gehalts oder ihr gesamtes Weihnachtsgeld benötigen, um Fixkosten oder Strom-, Gas- und Heizkosten zu decken. 48 Prozent benötigen das Weihnachtsgeld eher bis dringend für wichtige Anschaffungen. Etwa gleich viele geben das 14. Gehalt aus, um sich oder anderen etwas zu gönnen. Dennoch legen 86 Prozent zumindest einen Teil des Weihnachtsgelds zur Seite – dies vor allem für einen Notgroschen (70 Prozent), für den Urlaub (40 Prozent) und für Wohnungs- oder Hausrenovierungen (29 Prozent).