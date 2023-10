Eine fand die Tasche wieder Beim Einkaufen: Zwei Klagenfurterinnen wurden bestohlen Klagenfurt - Ein Mann hatte heute versucht, die Handtasche einer 53-jährigen Klagenfurterin aus ihrem Auto zu stehlen. Als er sich ertappt fühlte, warf er die Tasche weg. Die Polizei konnte nach einer Fahndung einen 24-jährigen Algerier ausfindig machen. Zu einem weiteren Diebstahl war es am Montag, dem 19. Dezember, in Klagenfurt gekommen. Einer Frau wurde beim Einkaufen die Brieftasche gestohlen. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (260 Wörter) © 5min.at

Am heutigen Mittwoch, dem 21. Dezember, gegen 13 Uhr befand sich eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt bei ihrem PKW auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Klagenfurt, um ihre Einkäufe in das Auto zu packen. Ihre Handtasche hatte sie bereits zuvor in ihr Auto gelegt. Plötzlich nahm sie einen unbekannten Mann in der Nähe ihres Autos wahr. In einem unbeobachteten Moment griff der Unbekannte schließlich nach der Tasche.

Fahndung erfolgreich

“Der Mann dürfte sich jedoch ertappt gefühlt haben und warf die Tasche unter einen danebenstehenden PKW und flüchtete”, berichtet die Polizei. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, alarmierte sie sofort die Polizei. Nach kurz durchgeführter Fahndung konnte im Nahbereich ein 24-jähriger Mann aus Algerien angetroffen werden, den die Frau eindeutig als den Mann wiedererkannte. Als das danebenstehende Fahrzeug wegfuhr, konnte die Handtasche am Parkplatz liegend aufgefunden werden. Der 24-jährige Algerier wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Die Frau erlitt dadurch keinen Schaden.

Weiterer Diebstahl

Zu einem weiteren Diebstahl war es am Montag, dem 19. Dezember, gegen 10.45 Uhr gekommen. Eine 68-jährige Klagenfurterin verstaute ihre Einkäufe in ihr Auto. Auch sie hatte ihre Geldtasche bereits in das Auto gelegt. Ohne den PKW zu verschließen, brachte sie den Einkaufswagen zurück. Als sie zurückkam, bemerkte sie, dass ihre Brieftasche aus dem Auto gestohlen wurden. “Eine dort befindliche Zeugin gab an, dass eine Person wahrgenommen hat, die etwas aus dem PKW genommen habe und dann mit dem Fahrrad davongefahren sei”, heißt es seitens der Polizei. Eine durchgeführte Fahndung verlief negativ.