Für den Weihnachtsfrieden Friedens­licht der Kärntner Feuer­wehren nun in Villach an­gekommen Villach - Die Villacher Feuerwehr-Jugend hat heute in Klagenfurt das Friedenslicht der Kärntner Feuerwehren abgeholt. Es steht für alle bei der Hauptfeuerwache Villach zur Abholung bereit.

Das Friedenslicht erinnert traditionell an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden. Am heutigen Mittwoch, dem 21. Dezember, haben die Jugendfeuerwehrmitglieder der Hauptfeuerwehr Villach und der Freiwilligen Feuerwehren Vassach sowie Fellach beim Kärntner Landesfeuerwehrverband in Klagenfurt das Friedenslicht abgeholt. Bei der vorweihnachtlichen Veranstaltung stand ein gemütliches Beisammensein mit unzähligen Feuerwehr-Jugendmitgliedern aus den Kärntner Bezirken am Programm.

Das Friedenslicht steht der Bevölkerung in der Hauptfeuerwache Villach (Kasernengasse 3, 9524 Villach) im Foyer des nördlichen Einganges zur Abholung für alle bereit.