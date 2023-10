Diebstahl In Schule und Firma einge­brochen: Jugendliche für mehrere Diebstähle verantwortlich Völkermarkt - Zwei 15-Jährige und ein 16-jähriger Jugendlicher aus Völkermarkt sind verdächtig und teilweise auch geständig in der Zeit von 20. bis 21. Dezember 2022, durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Schulgebäude in Völkermarkt eingebrochen zu sein. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Im Inneren des Schulgebäudes brachen sie die Schulkantine auf und stahlen daraus Wechselgeld in der Höhe von mehreren hundert Euro sowie Lebens- und Genussmittel in derzeit unbekannter Höhe. Dieselben Jugendlichen versuchten unmittelbar zuvor in zwei anderen Schulen in Völkermarkt einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

15-Jähriger wehrte sich gegen Polizei

Weiters brachen sie in eine Firma in den dortigen Privatbereich ein und stahlen daraus Münzgeld in derzeit unbekannter Höhe sowie Wertkarten. Die drei Jugendlichen konnten von den erhebenden Beamten ausgemittelt werden und wurden zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion Völkermarkt verbracht. Dem wollte sich einer der Jugendlichen, ein 15-jähriger aus Völkermarkt, mit massiver Körperkraft widersetzen. Er wird zusätzlich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt der Staatsanwaltschaft angezeigt. Alle drei Jugendlichen werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.