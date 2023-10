Heute Nachmittag Auto kollidierte mit Traktor: PKW-Lenker unverletzt, Traktor-Lenker schwer verletzt Buch-St. Magdalena - Mittwochnachmittag, 21. Dezember 2022, kollidierte ein Pkw mit einem Traktor. Der Lenker der Zugmaschine wurde schwer verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Lind ob Velden

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Traktor auf der L401 in Richtung Sebersdorf. Ein nachfolgender 36-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, übersah den vor ihm fahrenden Traktor und prallte mit voller Wucht mit der rechten vorderen Fahrzeugseite gegen das linke hintere Traktorrad. In weiterer Folge wurde der Traktor in den rechten Straßengraben geschleudert und der Pkw kam im linken Straßengraben zum Stillstand.

Traktor-Lenker schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die linke hintere Traktorachse aus dem Motorblock gerissen. Beide fahrunfähigen Fahrzeuge mussten mittels Kran geborgen werden. Der Verkehr wurde dabei wechselseitig angehalten. Die Freiwillige Feuerwehr Hartberg war mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften vor Ort und konnte das ausgeflossene Getriebeöl aufgrund des gefrorenen Bodens ohne Umweltgefährdung mittels Bindemittel binden. Beide Lenker wurden vom Rettungsdienst in das LKH Hartberg eingeliefert. Der 70-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers, der Pkw-Lenker dürfte unverletzt geblieben sein.