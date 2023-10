Auto heute gefunden Un­bekannte stahlen Auto aus Werk­statt Feldkirchen - Unbekannte stahlen zwischen Montag, 19. Dezember, und Mittwoch, 21. Dezember, ein Auto aus einer Werkstatt in Feldkirchen. Heute konnte das gestohlene Auto wiedergefunden werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) SYMBOLFOTO © Michael Gaida/Pixabay

Derzeit unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, dem 19. Dezember, und Mittwoch, dem 21. Dezember, durch Aufzwängen einer verschlossenen Türe in eine Autowerkstatt im Bezirk Feldkirchen ein. Dort stahlen die unbekannten Täter zwei Autoschlüssel und nahmen dieses Auto, ohne Kennzeichen, unbefugt in Gebrauch. Das besagte Fahrzeug konnte heute gegen 16 Uhr im Ortsgebiet von Tiffen, Gemeinde Feldkirchen, aufgefunden werden. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.