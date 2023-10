Über Dating-App kennengelernt

Villacher überwies Zehntausende Euro an "Online-Verehrerin" in Kasachstan

Villach - Ein 54-jähriger Villacher lernte Anfang März eine Frau über eine Dating-App kennen. Sie bat ihn, ihr Geld zu senden. Er überwies in Summe mehrere zehntausend Euro an ein Konto in Kasachstan.

