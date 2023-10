Firma wurde gehackt Großer Schaden verhindert: Betrug schnell aufgedeckt Klagenfurt - Ein Klagenfurter bestellte bei einer chinesischen Firma Solarmodule. Diese wurde allerdings gehackt. Die Hacker wollten bei der Bestellung die Kontonummer wechseln, sodass das Geld an sie überwiesen werden. Dies konnte zum Glück verhindert werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) © pexels

Ein 48-jähriger Mann aus Klagenfurt bestellte bei einer ihm bekannten chinesischen Firma eine größere Menge an Solarmodulen. Die Lieferfirma wurde jedoch von unbekannten Tätern gehackt und beim Bestellverlauf per E-Mail die Kontonummer der Lieferfirma zugunsten von derzeit unbekannten Tätern geändert. Der Betrug wurde kurz nach der Überweisung einer Anzahlung in der Höhe von mehreren tausend Euro per Internetbanking erkannt und das Konto des Opfers sofort gesperrt. Die Überweisung konnte dadurch verhindert und in weiterer Folge storniert werden. Es entstand kein Schaden.