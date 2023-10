Wetterprognose Wolken & Nebel: Sonne kämpft sich dennoch durch Kärnten - In Oberkärnten zeigen sich ein paar Wolken, in Unterkärnten ist mit Hochnebel zu rechnen. Die Sonne wird sich dennoch durchkämpfen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) © 5min.at

“Am Donnerstag zeigen sich in Oberkärnten am Vormittag noch ein paar Wolken, doch es setzt sich hier zunehmend die Sonne durch. In Unterkärnten kann sich teilweise Hochnebel wieder länger halten, am Nachmittag bestehen dann auch hier regional Chancen auf sonnige Phasen”, lautet die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 7 Grad.

