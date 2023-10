Ab 2. Januar

St. Veit bietet wieder kosten­lose Christbaum­entsorgung an

St. Veit an der Glan - Am Samstag ist er das Highlight in jedem Zuhause, doch sobald er nadelt, wollen wir ihn wieder loswerden: den Christbaum. Die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan stellt deshalb auch heuer wieder die Möglichkeit zur kostenlosen Christbaumentsorgung zur Verfügung.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (106 Wörter)