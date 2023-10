Siegfried Legner wurde am 25. September 1942 in Gutenstein in Slowenien geboren. Der gelernte Konditor, Lebzelter- und Wachsziehermeister war nicht nur jahrelang als Handballer des KTV (Tormann) und als Turner aktiv, sondern auch viele Jahre im Funktionärswesen sehr verdienstvoll tätig. Von 1976 bis 1989 war er Handballschiedsrichter in der Landes- und Staatsliga, Obmann des Kärntner Schiedsrichterverbandes und Schiri-Referent. Nach sechs Jahren als Obmann-Stellvertreter des KTV (1987-1993) wurde Legner im März 1993 zum Obmann des Klagenfurter Turnvereins gewählt. Er war aber auch Vizepräsident und langjähriger Präsident des Kärntner Fachverbandes für Turnen.