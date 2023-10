ÖAMTC-Experten warnen: Lebhafter Ver­kehr in den Weihnachts­ferien Steiermark - Vor allem rund um die großen Einkaufszentren herrscht vor den Weihnachtsfeiertagen lebhafter Verkehr, danach verlagert er sich in Richtung der Skigebiete. Aber auch an den Grenzen werden Wartezeiten wegen der Kontrollen nicht ausbleiben, prognostiziert der ÖAMTC. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

In den Städten und bei den großen Einkaufszentren wird der Verkehr an den letzten Tagen vor dem Heiligen Abend noch einmal sehr stark sein, danach verlagert er sich in Richtung der Skigebiete.

Skiurlaub nach Weihnachten

Die Erfahrung zeigt: Viele verbringen den Heiligen Abend noch daheim und reisen erst danach in den Winterurlaub. Am Silvester-Wochenende wird es dann einen Urlauberschichtwechsel in den Skigebieten geben. Verzögerungen sind hier laut dem ÖAMTC besonders in Tirol auf der Fernpassstrecke und in Salzburg auf der A10 Tauern Autobahn. Lebhaft wird der Verkehr aber auch auf der A9 Pyhrn Autobahn im Abschnitt Voralpenkreuz – Knoten Liezen sowie abschnittsweise im Ennstal.

Rückreiseverkehr

Das letzte Ferienwochenende wird ganz im Zeichen des Rückreiseverkehrs stehen. Einerseits wieder von Osten kommend Richtung Deutschland, andererseits von den Skigebieten in die Ballungszentren. Zusätzlich sollte man laut ÖAMTC Grenzwartezeiten einplanen.