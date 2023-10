Kurz vor Weihnachten

Preishammer in Wernberg: Gebühr wird um knapp 70 Prozent erhöht

Wernberg - In Wernberg brodelt es, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Kürzlich wurden die Bürgerinnen und Bürger nämlich darüber informiert, dass die Gemeinde die Wasserbenutzungsgebühr auf 3,40 Euro pro Kubikmeter erhöhen will. "Dieser Preis ist für mich persönlich nicht in Ordnung", betonen gleich mehrere 5 Minuten Leser.

von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (292 Wörter) Leserstory