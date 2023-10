Himmlischer Weihnachtsgruß Stern­schnuppen fliegen heute über den Nacht­himmel Kärnten - Wie schön! Kurz vor Weihnachten wartet noch eine letzte Sternschnuppennacht auf uns. In der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember erreichen die Ursiden den Höhepunkt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © Thomas Kaiser

Sternschnuppenjäger aufgepasst! In der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember erreicht der Meteorstrom der Ursiden seinen Höhepunkt. Bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde sind dann am Kärntner Nachthimmel zu sehen. Aber auch in den umliegenden Nächten lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel.

In diese Richtung müsst ihr schauen

Laut der Webseite timeanddate.de kreuzt der Komet 8P/Tuttle jedes Jahr zwischen dem 17. und 26. Dezember die Umlaufbahn der Erde, dessen Bruchstücke verglühen dann als Sternschnuppen in der Atmosphäre. Wer sie sehen möchte, sollte seinen Blick zum Sternbild Ursa Minor richten, dieses ist auch als Kleiner Wagen bekannt und in der Nacht zum 22. Dezember der vermeintliche Quell der Ursiden.