Mittwoch: Brennendes Weihnachts­gesteck führte zu Feuerwehr­einsatz Klagenfurt - Am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zum Einsatz aus. Ein Weihnachtsgesteck hatte zu brennen begonnen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © BF Klagenfurt

Auf einer Klagenfurter Terrasse begann am Mittwoch ein Weihnachtsgesteck zu brennen. Unverzüglich rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zum Einsatz aus. “Nach dem Eintreffen wurde sofort eine Erkundung der Lage durchgeführt”, heißt es seitens der Florianis. Der Brand wurde in der Folge mit einer Kübelspritze abgelöscht. Der betroffene Bereich wurde im Anschluss kontrolliert, “keine weiteren Gefahren wurden festgestellt”, so die Wehr.