Leichtathletik-Nach­wuchs aus Velden über­zeugte bei Landes­meisterschaft

Velden am Wörthersee - Erst im Sommer von Deutschland ist die 13-jährige Lynn Fürniss nach Velden gezogen. Schon im Oktober holte sie sich den Titel der Kärntner Landesmeisterin in der Leichtathletik in ihrer Altersklasse.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) #GOODNews