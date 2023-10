Drei neue Pumas Zuwachs in der Tierwelt Herberstein: Ein Weihnachts­geschenk für Puma Pele Steiermark - Die Tierwelt Herberstein bietet den jungen Raubkatzen ein großzügiges Zuhause. Rechtzeitig zu Weihnachten darf Puma Pele drei neue Kammeraden im Gehege begrüßen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) Puma Männchen Arun kurz nach der Ankunft in der Tierwelt Herberstein. © Tierwelt Herberstein

Am Dienstagabend, dem 20. Dezember 2022, kamen drei neue Pumas aus einem privat geführten slowakischen Zoo in der Oststeiermark an. Weibchen Alani und Männchen Arun verbleiben in Herberstein und werden nach einer Eingewöhnungsphase von sechs bis acht Wochen mit Pele und Missoula vergesellschaftet. Mit an Bord war ein weiteres Weibchen, dieses wechselt weiter in den Zoo Salzburg.

Ein Traum für jeden Puma

Im naturbelassenen Lebensraum auf 3.500 Quadratmeter finden sie alles vor, was das Puma-Herz begehrt: Bäume und Büsche in unterschiedlichen Strukturen, Schatten- und Sonnenplätze, Kratzbäume, Klettermöglichkeiten, Aussichtsplattformen und nicht zuletzt ein steiles Gehege mit einem Gefälle von 25 Prozent. Artgerechte Bedingungen für den amerikanischen Berglöwen – so werden Pumas übrigens auch genannt.

Perfekt getarnte Katzen entdecken

Ab der kommenden Ausflugssaison können sich die Zoogäste bei den kommentierten Fütterungen davon überzeugen. Nach vielen Jahren bewohnen erstmals wieder vier Pumas das Gehege, somit ist auch für die Tierpark Besucher vermehrt die Chance gegeben, die perfekt getarnten Katzen entdecken zu können.