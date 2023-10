VCÖ-Analyse Mehr Autos, als im Vor-Corona­jahr: Verkehrs­belastung heuer stark ge­stiegen Kärnten - Der Autoverkehr nahm 2022 wieder zu. Auf den Transit-Reiserrouten waren sogar mehr Autos unterwegs als im Vor-Coronajahr 2019, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der ASFINAG zeigt. Auch der LKW-Verkehr liegt über dem Niveau des Jahres 2019. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (254 Wörter) © 5min.at

“Dass es heuer mehr Autoverkehr auf Kärnten Autobahnen gab als im Vorjahr, ist nicht überraschend. Im Gegensatz zum Jahr 2021 gab es heuer keinen Lockdown”, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Aber auf den beiden Transit-Reiserouten A10 Tauernautobahn und A11 Karawankenautobahn waren sogar mehr Autos unterwegs als vor der Coronakrise.

Auf den Reiserouten war Verkehrsbelastung stark

Auf der A10 bei Spittal an der Drau waren von Jänner bis November bereits 9,7 Millionen Autos unterwegs, um fast 700.000 mehr als im Vergleichszeitraum 2019, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Den Karawankentunnel auf der A11 durchquerten mit rund 3,9 Millionen Autos um fast 400.000 mehr als zur gleichen Zeit des Jahres 2019. Anders auf der A2 Südautobahn. Hier waren zwar mehr Autos unterwegs als im Vorjahr, aber weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, informiert der VCÖ. So fuhren auf der A2 bei Grafenstein heuer mit 8,4 Millionen um 700.000 Autos weniger als in den ersten elf Monaten des Jahres 2019. Bei Villach waren es um 400.000 weniger.

“Bei den täglichen Fahrten innerhalb Kärntens hat der gestiegene Spritpreis zu Veränderungen im Mobilitätsverhalten geführt und die Zunahme des Autoverkehrs gebremst”, stellt Schwendinger fest. Österreichweit gaben im Herbst bei einer repräsentativen Umfrage des Market-Instituts 21 Prozent der Autofahrenden an, wegen der Spritpreise häufiger mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren.

LKW-Verkehr hat abgenommen

Der LKW-Verkehr hat heuer auf der A2 abgenommen, ist aber dort bereits im Vorjahr höher gewesen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Auf der A10 und A11 waren mehr Lastkraftwagen unterwegs als im Vorjahr und etwas mehr als im Jahr 2019, informiert der VCÖ.