Heftige Kritik Eigentlich pensions­berechtigt: Klagen­furter Magistrats­direktor bleibt dennoch im Amt Klagenfurt - Per Notfallparagraf verlängerte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) kürzlich das Vertragsverhältnis des Magistratsdirektors Peter Jost für mindestens zwei Jahre über sein reguläres Pensionsalter hinaus. Dies sorgte nun für heftige Kritik. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (373 Wörter) © 5min.at

„Als Bürgermeister trage ich die Letztverantwortung für den Magistratsbetrieb. Ich habe daher eine schnelle Entscheidung treffen müssen, um die Stabilität des Hauses sicherzustellen. Ich stehe dazu in der Verantwortung und habe diese wahrgenommen. Magistratsdirektor Dr. Peter Jost bleibt weiterhin an Bord und das bis mindestens Ende 2025“, teilte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) am Donnerstag mit. Dies sorgte jedoch für heftige Kritik. Unter anderem zeigt sich Philipp Smole, Klubobmann der Grünen Klagenfurt, empört über diesen Alleingang: “Die eigenmächtig angestrebte Verlängerung zeigt auf schockierende Weise, wie abhängig man sich im Rathaus von einzelnen Personen macht und sich auch noch erpressen lässt. Ein längst überfälliger Generationenwechsel bleibt aus.”

“Stabiler Betrieb im Magistrat wäre gefährdet”

Jost habe den Bürgermeister am 20. Dezember 2022 darüber informiert, dass er bereits pensionsberechtigt sei und dieses Recht auf Ruhestand auch umgehend in Anspruch nehmen möchte, meint Scheider in einer Stellungnahme. Die Folge wäre jedoch gewesen, “dass der Magistrat mit seinen rund 1.800 Mitarbeitern von einem Tag auf den anderen ohne stabile Leitung des Inneren Dienstes gewesen wäre”, stellt der Bürgermeister klar. “Eine Situation, die gerade in derart turbulenten Zeiten, mit Strukturreform, hoher Inflation und Teuerungswelle besonders schwerwiegend gewesen wäre.” Scheider habe weiters angeordnet, dass umgehend mit der öffentlichen Ausschreibung einer Stellvertreterposition gestartet und eine solche ehestmöglich im Magistrat installiert werde. Für morgen habe der Bürgermeister zudem eine Sondersitzung des Stadtsenates einberufen und wird die Mitglieder des Stadtsenats über seine Vorgehensweise näher informieren.

Mit der Vertragsverlängerung von Dr. Peter Jost als Magistratsdirektor habe der Bürgermeister größeren Schaden in diesen schwierigen Zeiten abgewandt und für Kontinuität in der städtischen Verwaltung gesorgt, betont auch der Klagenfurter Klubobmann des Team Kärnten, Patrick Jonke.

Missbraucht der Bürgermeister den Notfallparagrafen?

Es sei zudem zu prüfen, inwieweit eine solche einschneidende Maßnahme überhaupt vom Bürgermeister alleine unter Heranziehung des § 73 des Stadtrechtes durchgeführt werden könne, meint FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz währenddessen. “Wo ist der Notfall, wenn jemand plötzlich in Pension gehen will? Der Magistratsdirektor könnte auch krankheitsbedingt ausfallen. Steht dann die Stadt still?”